ГУР об атаке на Россию: Это легальные формирования в Украине, но в РФ действуют автономно

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Сегодня утром Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область. Губернатор области заявил, что на территорию РФ зашла якобы разведывательно-диверсионная группа ВСУ. В Главном управлении разведки Минобороны LIGA.net объяснили, что как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.

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РДК утром опубликовал несколько видео своих бойцов у дорожных указателей в Белгородской области. "Мы снова пересекли границу с РФ. Россия скоро будет свободной", – говорят бойцы.

В 13:54 Легион Свобода России заявил о "полном освобождении" населенного пункта Козинка Белгородской области. "В Грайворон зашли передовые отряды. Двигаемся дальше", – сообщили в Легионе.

Губернатор Белгородской области Гладков написал в Telegram, что "Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника".

Информацию для LIGA.net прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Можем подтвердить, что в Белгородской области и других приграничных российских территориях происходят действия, являющиеся прямым следствием полномасштабного вторжения России в Украину. Да, мы подтверждаем, что ответственность за события берут на себя граждане РФ, а именно Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России". Это те граждане РФ, которые ведут вооруженную борьбу с режимом Путина и, в том числе, против его войны с Украиной", – сказал он.

По словам Юсова, учитывая, что в последнее время Россия усилила обстрелы приграничных украинских территорий, "эти меры направлены на то, чтобы создать определенную зону безопасности и отодвинуть российские террористические группировки от украинской границы".

Юсов отметил, что РДК и Легион "Свобода России" действуют в рамках украинского правового поля в составе Сил обороны. "Что касается их деятельности на территории РФ, поскольку в состав входят граждане РФ, и РДК, и Легион, кроме одноименных формирований на территории Украины, так же являются политическими структурами и общественными движениями на территории России с автономным управлением и собственными решениями", – сказал Юсов.

На вопрос, санкционирована ли Украиной операция на территории РФ, представитель ГУ ответил: "Если говорить об их деятельности на территории РФ, как граждане РФ, конечно, они у себя дома действуют автономно".

По словам источника LIGA.net в разведке, деятельности и РДК, и Легиона "Свобода России" курирует ГУР МО.

ДОПОЛНЕНО В 16:23. Пресс-секретарь российского диктатора Сергей Песков заявил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Путину о "попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов".

В апреле в Генштабе ВСУ по запросу LIGA.net ответили, что РДК не входит в состав Вооруженных Сил Украины.

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