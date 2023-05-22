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ГУР про атаку "ЗСУ" на Бєлгородщину: Це легальні формування в Україні, але в РФ діють автономно

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 15:49
ГУР про атаку
Фото: t.me/legionoffreedom
доповнено

Сьогодні вранці Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область. Губернатор області заявив, що на територію РФ зайшла нібито розвідувально-диверсійна група ЗСУ. У Головному управлінні розвідки Міноборони LIGA.net пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.

РДК зранку опублікував кілька відео своїх бійців біля дорожніх вказівників у Бєлгородській області. "Ми знову перетнули кордон з РФ. Росія скоро буде вільною", – кажуть бійці.

О 13:54 Легіон "Свобода Росії" заявив про "повне звільнення" населеного пункту Козинка Білгородської області. "До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємось далі", – повідомили в Легіоні.

Губернатор Бєлгородщини Гладков написав у Telegram, що "Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника".

Інформацію для LIGA.net прокоментував речник ГУР МО Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити, що на Бєлгородщині та інших прикордонних російських територіях відбуваються дії, які є прямим наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, ми підтверджуємо, що відповідальність за події беруть на себе громадяни РФ, а саме Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії". Це ті громадяни РФ, які ведуть збройну боротьбу з режимом Путіна і втому числі проти його війни з Україною", – сказав він.

За словами Юсова, з огляду на те, що останнім часом Росія посилила обстріли прикордонних українських територій, "ці заходи спрямовані на створення певної зони безпеки і відсування російських терористичних угруповань від українського кордону".

Юсов зазначив, що РДК і Легіон "Свобода Росії" діють у межах українського правового поля у складі Сил оборони. "Що стосується їхньої діяльності на території РФ, оскільки до складу входять громадяни РФ, і РДК, і Легіон, окрім одноіменних формувань на території України, так само є політичними структурами і громадськими рухами на території Росії з автономним управлінням і власними рішеннями", – сказав Юсов.

На запитання, чи санкціонована Україною операція на території РФ, представник ГУ відповів: "Якщо говорити про їхню діяльність на території РФ, як громадяни РФ, звичайно, вони у себе вдома діють автономно".

За словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону "Свобода Росії" курує ГУР МО. 

ДОПОВНЕНО О 16:23. Прессекретар російського диктатора Сергій Пєсков заявив, що Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли Путіну про "спробу прориву в Білгородську область українських диверсантів".

  • У квітні у Генштабі ЗСУ на запит LIGA.net відповіли, що РДК не входить до складу Збройних Сил України.

Вадим Ребрина
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