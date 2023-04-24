Атаки "ДРГ" на Брянскую область. "Русский добровольческий корпус" не входит в состав ВСУ

Формирование "Русский добровольческий корпус", взявшее на себя ответственность за проникновение с оружием на территорию Брянской области РФ, не входит в состав Вооруженных Сил Украины. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в Генштабе ВСУ.

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"По результатам обработки информируем, что в соответствии с учетными данными Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ формирование "Русский добровольческий корпус" в состав Вооруженных Сил Украины не входит", – говорится в ответе.

Ранее соучредитель РДК Денис Капустин (псевдоним Денис Никитин) заявлял, что подразделение входит в состав ВСУ. СМИ также часто пишут, что РДК входит в состав Интернационального легиона — легального формирования, которое является частью войск теробороны ВСУ и, соответственно, подчинено Генштабу ВСУ.

2 марта 2023 пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории и что там "действовали местные партизаны". Бойцы подразделения "Русский добровольческий корпус" заявили, что они вошли на территорию Брянской области и показали видео старта операции.

В Главном управлении разведки Минобороны назвали инцидент с "атакой ДРГ" в Брянской области РФ "продолжением трансформации" страны-оккупанта.

7 апреля РДК провел еще одну подобную акцию в Брянской области.

Вадим Ребрина

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