ГУР: Под Брянском российские повстанцы ударили по военному объекту – перехват

Главное управление разведки Минобороны заявило о возможности в России вооруженного протеста против действующего режима – в Брянской области повстанцы атаковали военный объект. Об этом сообщает ГУР.

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"Последние события в Брянской области свидетельствуют – внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима. Яркое тому подтверждение, последние события в Брянской области", – заявили в разведке.

По информации ГУР, в Погарском районе произошли беспорядки.

"Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Также выведен из строя вражеский БТР. Повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов", –сообщили в разведке.

В перехвате разговора россиян, который опубликовало ГУР, говорится о большом количестве скорых, которые приехали на место события.

"Куча скорых нах*й. Расх*ярили погранцов, военных", – рассказал один из участников разговора.

В ГУР отметили, что Российский добровольческий корпус не в первый раз проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет.

"Бойцы нанесли удар по военному объекту и пообщались с местным населением. В результате действий повстанцев мирное население не пострадало", – говорится в сообщении.

РДК сообщил, что провел операцию в Брянской области, 6 апреля.

2 марта 2023 года пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории и что там "действовали местные партизаны". Бойцы подразделения "Русский демократический корпус" заявили, что это они вошли на территорию Брянской области и показали видео старта операции.

3 апреля губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о якобы атаке дронов со сбросом взрывных устройств на территории области.

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Наталія Медведєва

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