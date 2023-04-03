В Брянской области заявляют об "атаке беспилотников" на военкомат и у здания МО УМВД

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о якобы атаке дронов со сбросом взрывных устройств на территории области. Об этом он написал в Telegram.

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По словам Богомаза, беспилотником был якобы атакован Севский район, и в результате сброса взрывного устройства якобы повреждено здание районного военкомата.

Спустя полчаса он написал о "еще одной атаке" на Севский район – взрывное устройство якобы было сброшено вблизи здания МО УМВД.

В обеих "атаках" губернатор Брянской области обвинил ВСУ. Никаких фото и видео якобы случившихся инцидентов он не опубликовал.

Севский район Брянской области РФ граничит с Сумской областью.

2 марта 2023 года пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории, и что там "действовали местные партизаны". Бойцы подразделения "Русский демократический корпус" заявили, что это они вошли на территорию Брянской области и показали видео старта операции.

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Оксана Житнюк

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