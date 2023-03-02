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"Атака ДРГ" в Брянской области. У Буданова заранее предупреждали о провокации россиян

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 11:51
Иллюстративное фото: EPA

В российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Об этом писали ТАСС, РИА Новости и паблики.

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В течение часа информация об "украинских диверсантах" менялась. 

В оперативном командовании "Север" ответили LIGA.net, что не имеют полномочий комментировать эти сведения.

Вчера, 1 марта, украинская разведка предупреждала, что на территории России готовится провокация под видом "украинской ДРГ" – были замечены переодетые в украинскую форму люди.

Сначала в росСМИ речь шла о "проникновении двух украинских ДРГ" общей численностью 40 человек в село Сушаны Брянской области, взятии заложников и бое.

"Атака ДРГ" в Брянской области. У Буданова заранее предупреждали о провокации россиян

Пресс-секретарь губернатора Брянской области заявила, что информации о заложниках нет.

"Атака ДРГ" в Брянской области. У Буданова заранее предупреждали о провокации россиян

Сообщалось о подрыве в Сушанах электроподстанции и газовой станции.

РИА Новости писали об "обстреле школьного автобуса" и гибели девочки. Местные власти опровергли эту информацию.

"Атака ДРГ" в Брянской области. У Буданова заранее предупреждали о провокации россиян

Через некоторое российские пропагандисты писали уже об аналогичном инциденте в селе Любечане.

ФСБ сообщило, что в приграничном Климовском районе Брянской области спецслужбы и военные РФ "проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

"Посмотрите на карту. Это самая настоящая дыра... Даже если бы украинская армия решила захватить эти деревни, в России это бы никто не заметил пару недель. Не удивительно, что власти Брянской области начали этот бред яростно опровергать", – заявил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

"Атака ДРГ" в Брянской области. У Буданова заранее предупреждали о провокации россиян

Внештатный советник главы Минобороны подчеркнул, что у Украины нет причины врываться в эту глушь, а у России есть масса причин устроить инсценировку или замаскировать какой-то инцидент.

"Учитывая заявление гражданских властей региона (которые могли быть тупо не в курсе замысла), скорее всего, речь может идти о беспощадном креативе на уровне россиловиков, одного из ведомств", – резюмировал Копытько.

В сети появилось такое видео – мы его ни подтвердить, ни опровергнуть не можем.

В Telegram-канале "Русский Добровольческий корпус" говорится: 

"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.

Всё это ложь кремлевских пропагандистов.

Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.

P.S. Чуть позже мы поделимся с вами фильмом-опровержением о наших похождениях".

В роСМИ появилась информация, что в ближайшие часы Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ.

Спикер Путина Песков опроверг проведение заседания Совбеза РФ сегодня.

"Речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению", – сказал он о событиях в Брянской области.

Читайте также: В Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова и гимн Украины – аудио

Наталія Медведєва
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война брянская область
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