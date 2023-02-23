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В Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова и гимн Украины – аудио

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 13:47
В Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова и гимн Украины – аудио - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма неизвестные взломали эфир местных радиостанций, включив в трансляцию обращение "от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами" и гимн Украины. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Речь идет о радиостанциях "Спутник в Крыму" и "Вера", входящих в группу Газпром-медиа.

По информации кремлевских пропагандистов, эфир был взломан в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке; в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.

Оккупанты прервали вещание указанных радиостанций и обещают возобновить его до конца дня.

Вчера, 22 февраля, МЧС РФ заявило о хакерской атаке на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях РФ. Из-за этого в этих регионах по радио прозвучала "ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара".

В Telegram появилось аудио "обращения Буданова".

Читайте также: Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией – Офис президента

Вадим Ребрина
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Крым кибератака Кирилл Буданов
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