В Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова и гимн Украины – аудио

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма неизвестные взломали эфир местных радиостанций, включив в трансляцию обращение "от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами" и гимн Украины. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Речь идет о радиостанциях "Спутник в Крыму" и "Вера", входящих в группу Газпром-медиа.

По информации кремлевских пропагандистов, эфир был взломан в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке; в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.

Оккупанты прервали вещание указанных радиостанций и обещают возобновить его до конца дня.

Вчера, 22 февраля, МЧС РФ заявило о хакерской атаке на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях РФ. Из-за этого в этих регионах по радио прозвучала "ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара".

В Telegram появилось аудио "обращения Буданова".

Читайте также: Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией – Офис президента

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.