В Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова и гимн Украины – аудио
В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма неизвестные взломали эфир местных радиостанций, включив в трансляцию обращение "от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами" и гимн Украины. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
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Речь идет о радиостанциях "Спутник в Крыму" и "Вера", входящих в группу Газпром-медиа.
По информации кремлевских пропагандистов, эфир был взломан в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке; в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.
Оккупанты прервали вещание указанных радиостанций и обещают возобновить его до конца дня.
Вчера, 22 февраля, МЧС РФ заявило о хакерской атаке на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях РФ. Из-за этого в этих регионах по радио прозвучала "ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара".
В Telegram появилось аудио "обращения Буданова".
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