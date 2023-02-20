Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией – Офис президента

Компромиссы относительно какой-либо части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Крым.Реалии.

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"Украина не будет торговать ни одной из частей своих территорий", – заявил Жовква.

Он напомнил, что в начале войны Украину пытались склонить к компромиссам, а сейчас время от времени раздаются призывы к временному прекращению огня и переговорам.

"Это говорит Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить. Ответ очень четкий – посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать", – сказал замглавы ОП.

Он отметил, что сейчас никто точно не скажет, каким образом Крым будет возвращен под контроль Украины, возможно, дипломатический путь будет дополнять военный.

8 февраля вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинские власти решили начинать готовить кадровый резерв для Крыма.

10 февраля стало известно, что должности могут получить ветераны войны.

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Наталія Медведєва

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