США "не поощряют" Украину возвращать Крым, но решение за Киевом – Politico

Politico пишет, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен якобы заявил во время телефонного разговора с группой экспертов в Zoom, что Белый дом "не поощряет" Украину вернуть себе оккупированный россиянами Крым, "но решение только за Киевом".

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Издание не приводит четких цитат того, что сказал глава Госдепа – только их произвольную интерпретацию "со слов четырех источников".

Politico пишет, что это "несомненно разочарует Киев".

"Попытка Украины вернуть себе Крым может стать красной линией для российского диктатора Владимира Путина, которая приведет к более широкой реакции России", – передает издание слова главы американской дипломатии.

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Блинкен, по словам двух источников, "создал впечатление, что США не считают мудрым шагом наступать ради возвращения Крыма": "Он не сказал эти слова очевидно, они подчеркнули".

"Двое других людей так не восприняли комментарии Блинкена. Секретарь отметил, что решение о том, что они пытаются забрать силой, принимают исключительно украинцы, а не Америка. Это дало им понять, что Блинкен более открыт для потенциальной украинской игры за Крым", – отметили в издании.

Один из источников подчеркнул, что "в общем-то сообщение заключается в том, что существует большая неопределенность относительно того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон достичь больших успехов".

Сейчас администрация США сосредоточена на том, пишет Politico, чтобы помочь Украине преуспеть там, где идет большая битва, – на востоке страны.

18 января 2023 года Блинкен заявил, что требования Путина, чтобы Украина отказалась от временно оккупированных территорий, не могут быть точкой начала переговоров об окончании войны.

9 февраля он сказал, что Путин не хочет дипломатии, даже несмотря на то что российская армия несет большие потери.

15 февраля госсекретарь США заявил, что Путин должен понять, что Украина – не его страна.

Мілана Головань , Євген Пилипенко

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