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Блинкен отверг требования Путина к Украине "признать территориальные реалии"

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 06:50
Блинкен отверг требования Путина к Украине
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Требования российского диктатора Владимира Путина, чтобы Украина отказалась от временно оккупированных территорий, не могут быть точкой начала переговоров об окончании войны. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на брифинге с коллегой из Британии Джеймсом Клеверли.

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По его словам, россияне в последнее время пытались донести нарратив, что они якобы заинтересованы в дипломатии, а США – нет. Однако это совершенно неверно, говорит Блинкен.

Он напомнил: сам Путин в недавнем разговоре с Турецким президентом Реджепом Эрдоганом заявлял, что Украина должна "принять новые территориальные реалии".

"Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территория, которую Россия захватила силой, не будет возвращена, переговоры вести не о чем. Такой подход сам по себе не позволяет стартовать (переговорам. – Ред.)", – сказал он. 

Блинкен добавил: самый быстрый способ привести войну к справедливому окончанию и перейти к дипломатии – это дать Украине сильную позицию на поле боя.

"Именно это мы и делаем", – заверил он.

  • 13 января посол США в ОБСЕ заявил: Кремль не интересуется дипломатией и не настроен на переговоры.

Читайте также: Небензя в ООН заявил, что РФ "готова" к переговорам. Кислица: Демагогия подобна водорослям

 

Марко Сировой
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