Небензя в ООН заявил, что РФ "готова" к переговорам. Кислица: Демагогия подобна водорослям
Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страна-оккупант одновременно готова к войне и переговорам в Украине. Ему ответил посол Украины Сергей Кислица, который назвал высказывания визави "демагогией подобной водорослям".
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Во время заседания Совета безопасности ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины в ходе переговоров или боевых действий.
Одновременно "дипломат" отказался признавать мирный план президента Владимира Зеленского.
На выступление "коллеги" в Twitter отреагировал Кислица, который написал, что "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей и большей демагогии".
"Россия — это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", — заявил украинский посол.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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