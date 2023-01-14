Небензя в ООН заявил, что РФ "готова" к переговорам. Кислица: Демагогия подобна водорослям

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страна-оккупант одновременно готова к войне и переговорам в Украине. Ему ответил посол Украины Сергей Кислица, который назвал высказывания визави "демагогией подобной водорослям".

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Во время заседания Совета безопасности ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины в ходе переговоров или боевых действий.

Одновременно "дипломат" отказался признавать мирный план президента Владимира Зеленского.

На выступление "коллеги" в Twitter отреагировал Кислица, который написал, что "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей и большей демагогии".

"Россия — это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", — заявил украинский посол.

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Дмитро Гриниченко

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