UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Небензя в ООН заявил, что РФ "готова" к переговорам. Кислица: Демагогия подобна водорослям

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 06:46
Небензя в ООН заявил, что РФ
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страна-оккупант одновременно готова к войне и переговорам в Украине. Ему ответил посол Украины Сергей Кислица, который назвал высказывания визави "демагогией подобной водорослям". 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время заседания Совета безопасности ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины в ходе переговоров или боевых действий. 

Одновременно "дипломат" отказался признавать мирный план президента Владимира Зеленского

На выступление "коллеги" в Twitter отреагировал Кислица, который написал, что "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей и большей демагогии". 

"Россия — это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", — заявил украинский посол.

Читайте также: Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица Василий Небензя ООН война совбез оон переговоры с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 