Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ
Посол России в ООН Василий Небензя снова сбежал с заседания Совете безопасности, но перед этим произнес традиционную порцию пропаганды. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что россияне покинут организацию так же, как ушли из Херсона.
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Во время своего выступления на Совбезе Небензя заявил, что РФ "готова к дипломатическому урегулированию для устранения причин, вынудивших" начать полномасштабную войну против Украины.
Российский "дипломат" сказал, что гражданская инфраструктура Украины, которая подвергается террористическим ударам оккупантов, "используется в военных целях" – после этого Небензя покинул заседание перед выступлением украинского посла.
Кислица отреагировал на выступление "коллеги" в Twitter и заявил, что у Небензи нет сил читать его посты и слушать его выступления, а поэтому тот "свалил" с заседания Совбеза.
"Ну что сказать? Отступать, так отступать. Покинули Херсон, покинете и Совбез", – написал дипломат.
- Российский постпред время от времени сбегает с заседаний Совбеза ООН, когда выступающие вскрывают российскую ложь об Украине и не только.
- В октябре в интервью LIGA.net Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".
- Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".
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