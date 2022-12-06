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Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 20:14
Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ - Фото
Сергей Кислица (фото: EPA)

Посол России в ООН Василий Небензя снова сбежал с заседания Совете безопасности, но перед этим произнес традиционную порцию пропаганды. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что россияне покинут организацию так же, как ушли из Херсона. 

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Во время своего выступления на Совбезе Небензя заявил, что РФ "готова к дипломатическому урегулированию для устранения причин, вынудивших" начать полномасштабную войну против Украины.

Российский "дипломат" сказал, что гражданская инфраструктура Украины, которая подвергается террористическим ударам оккупантов, "используется в военных целях" – после этого Небензя покинул заседание перед выступлением украинского посла. 

Кислица отреагировал на выступление "коллеги" в Twitter и заявил, что у Небензи нет сил читать его посты и слушать его выступления, а поэтому тот "свалил" с заседания Совбеза.

"Ну что сказать? Отступать, так отступать. Покинули Херсон, покинете и Совбез", – написал дипломат. 

Читайте также: Небензя в ООН обвинил в жертвах и разрушениях ПВО Украины. Кислица: Его место в аду вечно 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Василий Небензя ООН война
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