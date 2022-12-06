Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ

Посол России в ООН Василий Небензя снова сбежал с заседания Совете безопасности, но перед этим произнес традиционную порцию пропаганды. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что россияне покинут организацию так же, как ушли из Херсона.

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Во время своего выступления на Совбезе Небензя заявил, что РФ "готова к дипломатическому урегулированию для устранения причин, вынудивших" начать полномасштабную войну против Украины.

Российский "дипломат" сказал, что гражданская инфраструктура Украины, которая подвергается террористическим ударам оккупантов, "используется в военных целях" – после этого Небензя покинул заседание перед выступлением украинского посла.

Кислица отреагировал на выступление "коллеги" в Twitter и заявил, что у Небензи нет сил читать его посты и слушать его выступления, а поэтому тот "свалил" с заседания Совбеза.

"Ну что сказать? Отступать, так отступать. Покинули Херсон, покинете и Совбез", – написал дипломат.

Российский постпред время от времени сбегает с заседаний Совбеза ООН, когда выступающие вскрывают российскую ложь об Украине и не только.

В октябре в интервью LIGA.net Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".

Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат". Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".

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Дмитро Гриниченко

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