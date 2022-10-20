Россия пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества". Кислица: Воистину дебильная логика

Россия пригрозила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "пересмотром сотрудничества", если он направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов. Постоянный представитель Украины в организации Сергей Кислица назвал это "воистину дебильной логикой". Об этом он написал в Twitter.

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На закрытом заседании Совета Безопасности ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских беспилотников представитель РФ Дмитрий Полянский призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании".

"Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет", — сказал представитель страны-оккупанта.

Россия и Иран заявляют, что у генсека ООН якобы нет мандата на отправку экспертов в Украину для проверки использования беспилотников.

Кислица назвал выступление Полянского "воистину дебильной логикой от одного из самых отвратительных лиц, которых когда-либо видела ООН".

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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