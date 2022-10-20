Россия пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества". Кислица: Воистину дебильная логика
Россия пригрозила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "пересмотром сотрудничества", если он направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов. Постоянный представитель Украины в организации Сергей Кислица назвал это "воистину дебильной логикой". Об этом он написал в Twitter.
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На закрытом заседании Совета Безопасности ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских беспилотников представитель РФ Дмитрий Полянский призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании".
"Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет", — сказал представитель страны-оккупанта.
Россия и Иран заявляют, что у генсека ООН якобы нет мандата на отправку экспертов в Украину для проверки использования беспилотников.
Кислица назвал выступление Полянского "воистину дебильной логикой от одного из самых отвратительных лиц, которых когда-либо видела ООН".
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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