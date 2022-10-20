UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества". Кислица: Воистину дебильная логика

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 07:21
Россия пригрозила ООН
Сергей Кислица (Фото: Постоянное представительство Украины в ООН/Facebook)

Россия пригрозила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "пересмотром сотрудничества", если он направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов. Постоянный представитель Украины в организации Сергей Кислица назвал это "воистину дебильной логикой". Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На закрытом заседании Совета Безопасности ООН по использованию Россией в войне против Украины иранских беспилотников представитель РФ Дмитрий Полянский призвал Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании". 

"Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет", — сказал представитель страны-оккупанта.

Россия и Иран заявляют, что у генсека ООН якобы нет мандата на отправку экспертов в Украину для проверки использования беспилотников.

Кислица назвал выступление Полянского "воистину дебильной логикой от одного из самых отвратительных лиц, которых когда-либо видела ООН".

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Кислица обратился к миссии Ирана в ООН — Почему ваше правительство убивает жителей Киева?

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица Антониу Гутерриш Дмитрий Полянский Россия ООН Украина война Иран
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 