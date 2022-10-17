Кислица обратился к миссии Ирана в ООН — Почему ваше правительство убивает жителей Киева?

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в организации после удара по Киеву иранскими дронами Shahed-136. Об этом он написал в Twitter.

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Кислица ретвитнул заявление президента Ирана Ибрахима Раиси, который сказал в обращении к Генеральной ассамблее ООН, что "война не является решением кризисов".

В ответ дипломат обратился к представительству Ирана в ООН и призвал их связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.

"Почему ваше правительство убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим?", — написал Кислица.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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