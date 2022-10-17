Кислица обратился к миссии Ирана в ООН — Почему ваше правительство убивает жителей Киева?
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в организации после удара по Киеву иранскими дронами Shahed-136. Об этом он написал в Twitter.
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Кислица ретвитнул заявление президента Ирана Ибрахима Раиси, который сказал в обращении к Генеральной ассамблее ООН, что "война не является решением кризисов".
В ответ дипломат обратился к представительству Ирана в ООН и призвал их связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.
"Почему ваше правительство убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим?", — написал Кислица.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Они повредили энергетические объекты.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- После ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины.
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