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Удар по Киеву. Россия попала по жилому дому: спасены 18 человек – видео с места прилета

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 10:23
Удар по Киеву. Россия попала по жилому дому: спасены 18 человек – видео с места прилета - Фото
Удар дронами-камикадзе по Киеву (фото - Валентина Полищук, LIGA.net)

В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Из дома спасены 18 человек, двое жителей остаются под завалами. Продолжаются спасательные работы и тушение разрушенных конструкций. Уточняется информация – есть ли погибшие.

В соседнем здании также произошел пожар на площади 250 кв. м, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак показали видео с места прилета по жилому дому.

"Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – написал Зеленский.

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Марко Сировой
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