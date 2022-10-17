Удар по Киеву. Россия попала по жилому дому: спасены 18 человек – видео с места прилета

В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Из дома спасены 18 человек, двое жителей остаются под завалами. Продолжаются спасательные работы и тушение разрушенных конструкций. Уточняется информация – есть ли погибшие.

В соседнем здании также произошел пожар на площади 250 кв. м, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак показали видео с места прилета по жилому дому.

"Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – написал Зеленский.

Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Горит нежилое здание, повреждены и жилые дома.

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Марко Сировой

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