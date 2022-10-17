В центре Киева прогремели взрывы: Россия ударила дронами-камикадзе
В центре Киева прогремел взрыв, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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По его словам, это произошло в Шевченковском районе. На место взрыва едут профильные службы.
Позже Кличко написал о повторном взрыве. Россия ударила по столице дронами-камикадзе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В Киеве продолжается воздушная тревога. Кличко призывает оставаться в укрытиях.
ДОПОЛНЕНО В 07:30. В Шевченковском районе горит нежилое здание, сообщил Кличко. Также повреждены несколько жилых домов. Информация о пострадавших уточняется.
ДОПОЛНЕНО В 08:04. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.
А Кличко показал обломок дрона-камикадзе, который атаковал Киев.
Новость дополняется…
Новость дополняется…
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
- После этого коалиция Рамштайн пообещала укрепить ПВО Украины.
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