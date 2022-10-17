В центре Киева прогремели взрывы: Россия ударила дронами-камикадзе

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В центре Киева прогремел взрыв, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, это произошло в Шевченковском районе. На место взрыва едут профильные службы.

Позже Кличко написал о повторном взрыве. Россия ударила по столице дронами-камикадзе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Киеве продолжается воздушная тревога. Кличко призывает оставаться в укрытиях.

ДОПОЛНЕНО В 07:30. В Шевченковском районе горит нежилое здание, сообщил Кличко. Также повреждены несколько жилых домов. Информация о пострадавших уточняется.

ДОПОЛНЕНО В 08:04. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

А Кличко показал обломок дрона-камикадзе, который атаковал Киев.

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Марко Сировой

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