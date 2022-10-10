Россия обстреляла Украину ракетами Х-101, Х-555, Калибрами, Искандерами, из РСЗО – ВСУ
Утром 10 октября Россия атаковала Украину по всем направлениям ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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Как отмечается, Россия использует высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
"Х-101, Х-555 оккупанты запускают из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" – с кораблей в Черном море", – говорится в сообщении.
Из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" наземного базирования россияне бьют по разным направлениям.
Также оккупанты применяют ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РСЗО "Торнадо-С".
По состоянию на 11:40 10 октября враг применил по Украине более 80 ракет, сообщили в ВС ВСУ.
Противовоздушная оборона сбила около 45 ракет и уничтожила 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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