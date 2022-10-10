Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, Харькове на Западе
Армия России массировано ударила ракетами по Днепропетровской области. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.
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По его словам, есть погибшие и раненные. На местах ударов работают профильные службы. Мэр Днепра Борис Филатов написал, что возможны повторные прилеты.
Также о работе ПВО сообщили главы Хмельницкой, Львовской, Тернопольской ОВА. В Госслужбе чрезвычайных ситуаций обещают сообщить информацию позже.
Во Львовской области зафиксирован прилет по энергетической инфраструктуре, сообщают в ОВА. Также РФ бьет по Харькову, в городе звучат взрывы, сообщает глава области Олег Синегубов.
В Житомирской области также был удар по критической инфраструктуре, часть потребителей перевели на резервное питание. Во Львове есть временные перебои с мобильной связью, говорит мэр Андрей Садовый. В Сумской области – взрывы в Конотопе.
ПВО в Николаевской области сбила три ракеты, пишет глава ОВА. Также работает ПВО в Киевской области.
ДОПОЛНЕНО В 10:20. По предварительным данным, в Харькове было три прилета по критической инфраструктуре, сообщил мэр Игорь Терехов. В некоторых районах пропал свет, нет водоснабжения.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожью. Обрушился подъезд жилого дома.
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