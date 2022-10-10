UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, Харькове на Западе

10.10.2022, 09:37
Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, Харькове на Западе - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России массировано ударила ракетами по Днепропетровской области. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, есть погибшие и раненные. На местах ударов работают профильные службы. Мэр Днепра Борис Филатов написал, что возможны повторные прилеты.

Также о работе ПВО сообщили главы Хмельницкой, Львовской, Тернопольской ОВА. В Госслужбе чрезвычайных ситуаций обещают сообщить информацию позже.

Во Львовской области зафиксирован прилет по энергетической инфраструктуре, сообщают в ОВА. Также РФ бьет по Харькову, в городе звучат взрывы, сообщает глава области Олег Синегубов.

В Житомирской области также был удар по критической инфраструктуре, часть потребителей перевели на резервное питание. Во Львове есть временные перебои с мобильной связью, говорит мэр Андрей Садовый. В Сумской области – взрывы в Конотопе.

ПВО в Николаевской области сбила три ракеты, пишет глава ОВА. Также работает ПВО в Киевской области. 

ДОПОЛНЕНО В 10:20. По предварительным данным, в Харькове было три прилета по критической инфраструктуре, сообщил мэр Игорь Терехов. В некоторых районах пропал свет, нет водоснабжения.

%MCEPASTEBIN%

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 