Россия снова ударила по домам в Запорожье: разрушен целый подъезд
10.10.2022, 06:39
Армия России снова ударила по дому в Запорожье, опять разрушен целый подъезд. Об этом сообщает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.
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Оккупанты били ракетами, пострадала многоэтажка в центре Запорожья, уточнил глава ОВА Александр Старух.
В доме начался пожар, работают профильные службы, есть пострадавшие.
- Армия РФ практически ежедневно бьет по Запорожью. В результате удара в ночь на 9 октября обвалился подъезд многоэтажки, разрушены частные дома – погибли минимум 17 человек.
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