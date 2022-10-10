Россия снова ударила по домам в Запорожье: разрушен целый подъезд

Армия России снова ударила по дому в Запорожье, опять разрушен целый подъезд. Об этом сообщает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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Оккупанты били ракетами, пострадала многоэтажка в центре Запорожья, уточнил глава ОВА Александр Старух.

В доме начался пожар, работают профильные службы, есть пострадавшие.

Армия РФ практически ежедневно бьет по Запорожью. В результате удара в ночь на 9 октября обвалился подъезд многоэтажки, разрушены частные дома – погибли минимум 17 человек.

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Марко Сировой

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