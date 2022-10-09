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Удар по Запорожью наносили бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 и ЗРК С-300 — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 12:26
Удар по Запорожью наносили бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 и ЗРК С-300 — ВСУ - Фото
Бомбардировщик Ту-22 (Фото: EPA)

Удар по Запорожью ночью 9 октября, в результате которого обрушилась многоэтажка, наносили бомбардировщиками Ту-22М3, истребителями Су-35 и зенитно-ракетным комплексом С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что, начиная с 00:30, 9 октября было обнаружено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые работали с аэродрома в Рязани, и семь истребителей Су-35, которые работали с аэродрома в Мариновке Ростовской области. 

По Запорожью стреляли из районов Бердянска и Мелитополя, Ту-22М3 выпустили четыре крылатых ракеты Х-22, а Су-35 — две управляемые ракеты Х-59.

Противник также выпустил около 16 ракет из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. 

Читайте также: Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: разрушена многоэтажка, начался пожар – фото, видео 

Дмитро Гриниченко
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