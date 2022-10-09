Удар по Запорожью наносили бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 и ЗРК С-300 — ВСУ
Удар по Запорожью ночью 9 октября, в результате которого обрушилась многоэтажка, наносили бомбардировщиками Ту-22М3, истребителями Су-35 и зенитно-ракетным комплексом С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявили, что, начиная с 00:30, 9 октября было обнаружено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые работали с аэродрома в Рязани, и семь истребителей Су-35, которые работали с аэродрома в Мариновке Ростовской области.
По Запорожью стреляли из районов Бердянска и Мелитополя, Ту-22М3 выпустили четыре крылатых ракеты Х-22, а Су-35 — две управляемые ракеты Х-59.
Противник также выпустил около 16 ракет из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
- 6 октября армия России ракетами ударила по жилым домам в Запорожье: обрушились целые подъезды.
- В ночь на 7 октября РФ впервые ударила по Запорожью дронами-камикадзе.
- 7 октября оккупанты дважды за день атаковали ракетами Запорожье. ПВО обезвредила три ракеты врага. Россияне ударили по Запорожью поздно вечером 8 октября. Ракета попала в объект инфраструктуры, возник пожар.
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