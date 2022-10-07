Россияне второй раз за день ударили ракетами по Запорожью
07.10.2022, 17:32
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов, YouTube)
Россияне второй раз за день ударили ракетами по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
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"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям", – написал Старух.
Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, так как есть риск повторных обстрелов.
Россия почти ежедневно бьет ракетами по Запорожью, Николаеву, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам, используя для обстрелов преимущественно зенитно-ракетные комплексы С-300.
- 6 октября армия России ракетами ударила по жилым домам в Запорожье: обрушились целые подъезды.
- 7 октября РФ впервые ударила по Запорожью дронами-камикадзе.
- Сегодня утром армия РФ опять атаковала Запорожье. Одна из ракет упала во двор многоэтажки, дом получил повреждения, как и коммунальные сети.
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