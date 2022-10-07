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Россияне второй раз за день ударили ракетами по Запорожью

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 17:32
Россияне второй раз за день ударили ракетами по Запорожью - Фото
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов, YouTube)

Россияне второй раз за день ударили ракетами по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

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"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям", – написал Старух.

Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, так как есть риск повторных обстрелов.

Россия почти ежедневно бьет ракетами по Запорожью, Николаеву, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам, используя для обстрелов преимущественно зенитно-ракетные комплексы С-300.

Оксана Житнюк
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война ракетный удар Запорожье
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