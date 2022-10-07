Россияне второй раз за день ударили ракетами по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям", – написал Старух.

Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, так как есть риск повторных обстрелов.

Россия почти ежедневно бьет ракетами по Запорожью, Николаеву, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам, используя для обстрелов преимущественно зенитно-ракетные комплексы С-300.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.