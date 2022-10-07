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Россия впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 06:40
Россия впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе - Фото
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Армия России впервые нанесла удар по Запорожью иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом написал в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.

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По его словам, это был первый удар по городу дронами-камикадзе, поэтому часть горожан не слышали слишком громких взрывов.

Из-за атаки есть разрушения на объектах инфраструктуры в двух районах города. Предварительно, пострадал один человек – его госпитализировали.

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Марко Сировой
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война дрон Запорожье армия рф войска россии дрон-камикадзе Shahed-136
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