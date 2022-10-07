Россия впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе

Армия России впервые нанесла удар по Запорожью иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом написал в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.

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По его словам, это был первый удар по городу дронами-камикадзе, поэтому часть горожан не слышали слишком громких взрывов.

Из-за атаки есть разрушения на объектах инфраструктуры в двух районах города. Предварительно, пострадал один человек – его госпитализировали.

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Марко Сировой

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