Россия впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе
07.10.2022, 06:40
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Армия России впервые нанесла удар по Запорожью иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом написал в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, это был первый удар по городу дронами-камикадзе, поэтому часть горожан не слышали слишком громких взрывов.
Из-за атаки есть разрушения на объектах инфраструктуры в двух районах города. Предварительно, пострадал один человек – его госпитализировали.
- 6 октября армия России ракетами ударила по жилым домам в Запорожье. Обвалились целые подъезды, есть погибшие.
- ВСУ сбивают около 60% примененных Россией дронов-камикадзе Shahed-136.
Читайте также: NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии