Армия России ударила по Запорожью: разрушены дома, под завалами есть люди – фото

Армия РФ нанесла удары по Запорожью, есть разрушения многоэтажек, под завалами находятся люди. Также был прилет по Харькову. Об это сообщают местные власти в Telegram.

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В Запорожье россияне били ракетами по объектам инфраструктуры, возникли пожары пишет глава ОВА Александр Старух.

По его словам, РФ также четко направила ракеты в жилые дома, они серьезно повреждены. Спасатели достают людей из-под завалов. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Всего по многоэтажкам было нанесено семь ударов, разрушены целые подъезды, пишет секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В Харькове под удар попал Основянский район, сообщил мэр города Игорь Терехов. Были прилеты по объекту инфраструктуры, начался пожар. Детали уточняются.

5 октября РФ нанесла по Белой Церкви серию ударов иранскими дронами Shahed-136.

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Марко Сировой

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