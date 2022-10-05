Белая Церковь. Россия нанесла серию ударов иранскими дронами Shahed-136 — ОВА

Российские оккупанты нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, около 03:00 в городе прозвучало несколько взрывов — противник атаковал Белую Церковь дронами, из-за чего начались пожары на объектах инфраструктуры, пострадал человек.

В 04:00 Кулеба сообщил о повторной серии ударов Shahed-136 по инфраструктуре Белой Церкви — экстренные службы ликвидируют последствия.

Чиновник призвал местных жителей сохранять осторожность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.

В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

4 октября россияне пытались атаковать Одессу иранским дроном-камикадзе Shahed-136, его сбила противовоздушная оборона.

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Дмитро Гриниченко

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