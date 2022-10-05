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Белая Церковь. Россия нанесла серию ударов иранскими дронами Shahed-136 — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 06:18
Белая Церковь. Россия нанесла серию ударов иранскими дронами Shahed-136 — ОВА - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. 

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По его словам, около 03:00 в городе прозвучало несколько взрывов — противник атаковал Белую Церковь дронами, из-за чего начались пожары на объектах инфраструктуры, пострадал человек.

В 04:00 Кулеба сообщил о повторной серии ударов Shahed-136 по инфраструктуре Белой Церкви — экстренные службы ликвидируют последствия. 

Чиновник призвал местных жителей сохранять осторожность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. 

Читайте также: Иран не признал псевдореферендумы РФ. В то же время заявили о "провокациях НАТО" и "мире" 

Дмитро Гриниченко
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война белая церковь киевская область алексей кулеба дроны-камикадзе
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