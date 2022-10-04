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Иран не признал псевдореферендумы РФ. В то же время заявили о "провокациях НАТО" и "мире"

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 15:20
Иран не признал псевдореферендумы РФ. В то же время заявили о
Нассер Канаани (Фото: МИД Ирана)

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что в вопросе попытки аннексии оккупированных территорий Украины Россией страна руководствуется принципом территориальной целостности государств. Заявление Канаани цитирует пресс-служба МИД Ирана. 

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По его словам, в вопросе псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, Иран "как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей устава ООН". 

Он отметил: Иран считает, что "следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".

Канаани также сказал про "бушующий огонь войны, вызванный провокационными действиями НАТО и США". 

"Усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности", — сказал он.

Спикер иранского МИД подчеркнул, что Иран поддерживает "любые усилия", предпринимаемые для мирного урегулирования войны России против Украины, и "всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу".

  • Недавно Министерство иностранных дел лишило посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократило количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ. В ведомстве сообщили о поручении президента Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.
  • Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.
  • В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

Читайте также: Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ. Вспомнили ООН и обвинили во всем США 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Иран псевдореферендум временно оккупированные территории Нассер Канаани
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