Иран не признал псевдореферендумы РФ. В то же время заявили о "провокациях НАТО" и "мире"

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что в вопросе попытки аннексии оккупированных территорий Украины Россией страна руководствуется принципом территориальной целостности государств. Заявление Канаани цитирует пресс-служба МИД Ирана.

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По его словам, в вопросе псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, Иран "как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей устава ООН".

Он отметил: Иран считает, что "следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".

Канаани также сказал про "бушующий огонь войны, вызванный провокационными действиями НАТО и США".

"Усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности", — сказал он.

Спикер иранского МИД подчеркнул, что Иран поддерживает "любые усилия", предпринимаемые для мирного урегулирования войны России против Украины, и "всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу".

Недавно Министерство иностранных дел лишило посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократило количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ. В ведомстве сообщили о поручении президента Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.

Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.

В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

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Дмитро Гриниченко

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