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Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ. Вспомнили ООН и обвинили во всем США

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 08:36
Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ. Вспомнили ООН и обвинили во всем США - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северная Корея поддержала псевдореферендумы и попытку аннексии временно оккупированных Россией территорий Украины. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел КНДР, которое цитирует пропагандистское агентство KCNA.

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В КНДР назвали псевдореферендумы на оккупированных территориях "законными" и заявили, что они "соответствуют уставу ООН". 

Северокорейский МИД отметил, что "с уважением относится к волеизъявлению жителей" и поддерживает Москву в попытке аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей. 

Также в Пхеньяне обвинили США во "вмешательстве во внутренние дела независимых стран и ущемлении их законных прав, злоупотребляя Совбезом ООН". 

"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства. Ни в коем случае нельзя прощать своевольные и произвольные действия, а также пристрастные и двойные стандарты", — сказано в сообщении. 

Читайте также: Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР и Россия будут "укреплять дружбу во всех областях"

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война северная корея временно оккупированные территории
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