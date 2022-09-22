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У Ким Чен Ына уверяют, что КНДР не продавала снаряды России, "советуют заткнуться" США

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 09:37
У Ким Чен Ына уверяют, что КНДР не продавала снаряды России,
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Северная Корея, которая по меньшей мере политически поддерживает страну-оккупанта Россию в войне на уничтожение Украины, уверяет, что не отправляла ей артиллерийские снаряды. Об этом заявил пропагандистскому Центральному телеграфному агентству КНДР неназванный чиновник в Пхеньяне.

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Как говорится в тексте авторства замгендиректора Главного управления техники Министерства национальной обороны КНДР, "в последнее время США и другие враждебные силы говорили о "нарушении резолюции" Совбеза ООН, распространяя "слух об оружейных сделках" между КНДР и Россией".

Он отметил, что разработка, производство, владение военной техникой, а также ее экспорт и импорт "являются законным правом суверенного государства, и никто не вправе его критиковать".

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"Неизвестно, откуда взялись слухи, которые распространяют США, но они направлены на то, чтобы запятнать имидж КНДР. <...> Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать", – заявил он и добавил, что "санкционная резолюция СБ ООН против КНДР состряпана США и их вассальными силами".

У северокорейского диктатора Ким Чен Ына "осудили США за необдуманное распространение слухов против КНДР", а также "предупредили США, чтобы они держали рот закрытым".

Євген Пилипенко
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снаряды боеприпасы война геополитика кндр пропаганда северная корея артиллерия
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