В Северной Корее гневно отреагировали на визит Пелоси к южанам, упоминали и Украину
Северная Корея резко осудила визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Об этом со ссылкой на одного из государственных пропагандистов в Министерстве иностранных дел северян пишет Yonhap.
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Гендиректор департамента печати и информации Чо Ён Сам назвал Пелоси "худшим разрушителем международного мира и стабильности, которая разожгла атмосферу конфронтации с Россией во время своего визита в Украину в апреле и навлекла на себя гнев китайского народа за свою недавнюю поездку на Тайвань".
На этой неделе спикер Палаты представителей побывала после Тайваня в Сеуле, где встретилась со спикером парламента Ким Джин Пё и поговорила по телефону с президентом южан Юн Сок Ёлемом.
Это, оценили в Пхеньяне, "демонстрирует враждебную политику нынешней администрации США по отношению к КНДР".
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Тоталитарное государство на севере Корейского полуострова пригрозило Пелоси "расплатой" и заверило, что "США придется дорого заплатить за все источники неприятностей": там заявили, что "для Пелоси было бы роковой ошибкой думать, что она может остаться безнаказанной".
Агрессивная риторика Северной Кореи направлена преимущественно на внутреннего потребителя, а также на немногочисленных союзников вроде Ирана, Кубы и других стран, разделяющих антиамериканские взгляды.
- 13 июля 2022 года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с союзниками российских оккупантов КНДР. Северная Корея ответила на это – вспомнили США и ядерное оружие.
- Президент Зеленский заявил, что "реакция будет жесткой" на признание Пхеньяном террористов на Донбассе "республиками".
- Пелоси в августе посетила Тайвань, несмотря на угрозы Китая. Там она сделала заявления о поддержке тайваньской демократии, а также об Украине, сказав, что США не уступят перед автократами. Пекин выразил недовольство и объявил военные учения вокруг острова.
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