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В Северной Корее гневно отреагировали на визит Пелоси к южанам, упоминали и Украину

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 10:59
В Северной Корее гневно отреагировали на визит Пелоси к южанам, упоминали и Украину - Фото
Военные КНДР на границе в ДМЗ (фото - ЕРА)

Северная Корея резко осудила визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Об этом со ссылкой на одного из государственных пропагандистов в Министерстве иностранных дел северян пишет Yonhap.

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Гендиректор департамента печати и информации Чо Ён Сам назвал Пелоси "худшим разрушителем международного мира и стабильности, которая разожгла атмосферу конфронтации с Россией во время своего визита в Украину в апреле и навлекла на себя гнев китайского народа за свою недавнюю поездку на Тайвань".

На этой неделе спикер Палаты представителей побывала после Тайваня в Сеуле, где встретилась со спикером парламента Ким Джин Пё и поговорила по телефону с президентом южан Юн Сок Ёлемом.

Это, оценили в Пхеньяне, "демонстрирует враждебную политику нынешней администрации США по отношению к КНДР".

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Тоталитарное государство на севере Корейского полуострова пригрозило Пелоси "расплатой" и заверило, что "США придется дорого заплатить за все источники неприятностей": там заявили, что "для Пелоси было бы роковой ошибкой думать, что она может остаться безнаказанной".

Агрессивная риторика Северной Кореи направлена преимущественно на внутреннего потребителя, а также на немногочисленных союзников вроде Ирана, Кубы и других стран, разделяющих антиамериканские взгляды.

Фото: ЕРА
Евгений Пилипенко
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ДМЗ кндр южная корея северная корея угроза нэнси пелоси
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