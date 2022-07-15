Северная Корея ответила на разрыв дипотношений с Украиной. Вспомнили США и ядерное оружие

Министерство иностранных дел КНДР (Северной Кореи) выпустило заявление с реакцией на разрыв дипломатических отношений со стороны Украины после признания Пхеньяном террористов Л/ДНР. Об этом со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщает Reuters.

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Северокорейский МИД заявил, что "Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".

В КНДР отметили, что ядерная и ракетная программы Пхеньяна являются "средством самообороны", а также обвинили США во "враждебной политике" из-за санкций и военных учений с Южной Кореей.

"Мы будем и впредь укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно, на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения", — сказано в заявлении МИД КНДР.

13 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.

В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.

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Дмитрий Гриниченко

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