Зеленский о признании КНДР террористов на Донбассе "республиками": Реакция будет жесткой

Украина будет очень жестко реагировать на признание КНДР террористических организаций ЛНР и ДНР в качестве "независимых государств". Но такая новость даже в дополнительных комментариях не нуждается, заявил во вчерашнем ночном обращении президент Владимир Зеленский.

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"Представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях", – сказал он.

При этом Зеленский считает, что такая новость даже в дополнительных комментариях не нуждается.

"Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", – подытожил президент.

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Марк Сировой

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