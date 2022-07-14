Зеленский о признании КНДР террористов на Донбассе "республиками": Реакция будет жесткой
Украина будет очень жестко реагировать на признание КНДР террористических организаций ЛНР и ДНР в качестве "независимых государств". Но такая новость даже в дополнительных комментариях не нуждается, заявил во вчерашнем ночном обращении президент Владимир Зеленский.
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"Представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях", – сказал он.
При этом Зеленский считает, что такая новость даже в дополнительных комментариях не нуждается.
"Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", – подытожил президент.
- В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей. Ранее так же ведомство Дмитрия Кулебы поступило и с Сирией.
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