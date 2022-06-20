В один ряд с КНДР. Подоляк заявил о необходимости признания России спонсором терроризма

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости признания России страной-спонсором терроризма со стороны США. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, важно зафиксировать на юридическом уровне, что Россия является государством-спонсором терроризма, а торговля с РФ должна равняться поддержке терроризма с "соответствующими последствиями".

"Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран. Россия пора официально присоединиться к единомышленникам – Сирии, Ирану, КНДР", — написал Подоляк.

Советник Ермака отметил, что соответствующее решение может принять Сенат США.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма — список государств, которые, согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

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Дмитрий Гриниченко

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