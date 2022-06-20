В один ряд с КНДР. Подоляк заявил о необходимости признания России спонсором терроризма
20.06.2022, 14:24
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости признания России страной-спонсором терроризма со стороны США. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, важно зафиксировать на юридическом уровне, что Россия является государством-спонсором терроризма, а торговля с РФ должна равняться поддержке терроризма с "соответствующими последствиями".
"Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран. Россия пора официально присоединиться к единомышленникам – Сирии, Ирану, КНДР", — написал Подоляк.
Советник Ермака отметил, что соответствующее решение может принять Сенат США.
СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма — список государств, которые, согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.
- Украинская делегация поехала с визитом в Вашингтоне, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и признать Россию государством-спонсором терроризма. По словам главы делегации Давида Арахамии, они планируют поднять эту тему в переговорах со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
- Ранее в Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая признает Россию государством-спонсором терроризма. Соавторами проекта выступили демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
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