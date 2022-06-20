UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В один ряд с КНДР. Подоляк заявил о необходимости признания России спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 14:24
В один ряд с КНДР. Подоляк заявил о необходимости признания России спонсором терроризма - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости признания России страной-спонсором терроризма со стороны США. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, важно зафиксировать на юридическом уровне, что Россия является государством-спонсором терроризма, а торговля с РФ должна равняться поддержке терроризма с "соответствующими последствиями". 

"Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран. Россия пора официально присоединиться к единомышленникам – Сирии, Ирану, КНДР", — написал Подоляк.

Советник Ермака отметил, что соответствующее решение может принять Сенат США. 

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма — список государств, которые, согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Читайте также: Пелоси: Путин – трус, а Россию надо признать спонсором терроризма 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война терроризм михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 