В Сенат США внесли резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая признает Россию государством-спонсором терроризма. Соавторами проекта выступили демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

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В резолюции говорится, что Сенат считает действия режима Владимира Путина актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию государством, которое спонсирует терроризм.

"Это признание будет важно в американском законодательстве. Есть только четыре страны, которые имеют такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее нужно ассоциировать Это тоталитарные режимы, И они не несут добра", – цитирует Грэма Голос Америки.

"На протяжении 20 лет он [Путин] избегал ответственности за убийства. Поэтому сейчас пришло время признать его тем, что соответствует его действиям. Он террорист. И Россия – в руках государства-террориста, которым управляет Путин", – заявил Грэм.

"[Россияне] спонсировали терроризм годами и годами, и они должны отвечать за это", – добавил соавтор резоюции Блументаль.

Государства-спонсоры терроризма подпадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США; запрет на экспорт и продажу оборонной продукции; контроль за экспортом товаров двойного использования, а также под различные финансовые и другие ограничения.

Андрей Водяный

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