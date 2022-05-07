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Пелоси: Путин – трус, а Россию надо признать спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 05:18
Пелоси: Путин – трус, а Россию надо признать спонсором терроризма - Фото
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что поддерживает инициативу по объявлению России государством-спонсором терроризма. Об этом она сообщила в пятницу в интервью MSNBC.

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"Если Россия не в списке государств-спонсоров терроризма, этот список нужно выбросить. Потому что речь идет о лидере ядерного государства, которое вторглось в другую страну и еще угрожает применением тактического ядерного оружия. Речь идет о президенте страны, который отправил своих солдат совершать насилие, насиловать детей, маленьких девочек, на глазах их матерей и матерей на глазах детей", – заявила она.

Пелоси заявила, что подобные зверства российской армии выходят за рамки цивилизованного человеческого поведения.

"Путин – трус. Вместо того, чтобы воевать, он борется против мирных жителей. Он воюет с детьми. Использует это как военное оружие. Поэтому я абсолютно убеждена, что они должны быть в списке государств-спонсоров террористов, и я надеюсь, что это произойдет", – сказала Пелоси.

В настоящее время государствами-спонсорами терроризма признаны четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

  • Нэнси Пелоси приезжала в Украину 1 мая с неанонсированным визитом.
  • После этого она заявила, что США будут оказывать Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку самой победы.
Андрей Водяный
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Россия нэнси пелоси спонсор терроризма
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