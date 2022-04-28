США рассматривают возможность признания России страной-спонсором терроризма – Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает WSJ.

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Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма повлечет за собой ограничения, в том числе ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров и другие меры. Санкции, которые США и их союзники наложили на Россию после ее вторжения в Украину 24 февраля, уже запрещают крупную торговлю с этой страной.

На слушаниях в Сенате 27 апреля сенатор Линдси Грэм призвала Блинкена внести Россию в список стран-спонсоров терроризма и спросила, почему это до сих пор не сделано.

"Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ, – сказал Блинкен. – Вопрос в том (и опять же, это то, на что смотрят юристы), чтобы убедиться, что мы соответствуем установленным законом требованиям для такого действия".

Ссылаясь на действия России в Украине и в Сирии, где Москва поддерживала президента Башара Асада, Грэм сказал госсекретарю: "Если вам нужно изменить закон так, чтобы он подходил для случая России, у вас будет 100 голосов".

По американскому законодательству, для того, чтобы страна была признана государством-спонсором терроризма, госсекретарь должен установить, что ее правительство "неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма".

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

14 апреля Верховная Рада приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины.

15 апреля президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом внести Россию в список государств-спонсоров терроризма.

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Наталия Медведева

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