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Рада признала Россию неонацистским государством-террористом и запретила его пропаганду

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 21:35
Рада признала Россию неонацистским государством-террористом и запретила его пропаганду - Фото
Фото: ЕРА

Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

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Согласно закону, Российская Федерация является государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа.

Политический режим РФ является неонацистским по своей сути и практике. Он идеологически наследует национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим.

Вооруженное вторжение РФ в Украину, начатое 24 февраля 2022 года, является актом агрессии в соответствии с международным правом.

Любая пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины запрещена. Частным случаем такой пропаганды является использование символики военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину.

Пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста является:

  • публичное отрицание, в том числе через СМИ или с использованием сети Интернет, преступного характера акта вооруженной агрессии (войны) против Украины со стороны РФ;
  • распространение информации, направленной на поддержку или оправдание преступного характера деятельности РФ, должностных лиц и (или) представителей органов госвласти государства-террориста, представителей ВС РФ, других военных формирований, которые официально или скрыто действуют от имени РФ;
  • публичное использование символики военного вторжения;
  • использование, создание, распространение продукции, содержащей такую символику как в Украине, так и в других странах мира.

Символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину – это символика, включающая:

а) латинские буквы "Z", "V", используемые как символы вторжения в Украину;

б) символика вооруженных сил РФ, сухопутных войск РФ, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций.

Ответственность за нарушение осуществляется по правилам, установленным законодательством Украины для пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Символика военного вторжения считается использованной, если она размещена:

а) на любых рекламных носителях, транспортных средствах, печатных материалах, одежде;

б) в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера, развлекательных мероприятий и мероприятий для детей;

в) в материалах любой агитации, кроме материалов агитации против вооруженной агрессии РФ против Украины;

г) в рекламе по телевидению, радио, сети Интернет;

д) в сообщениях в социальных сетях в сети Интернет.

е) в любых произведениях (фильмах, передачах, видеоблогах), других материалах, созданных после 24 февраля 2022 года.

Исключения: использование с целью осуждения; использование в контенте, который не может трактоваться как направленный на оправдание; использование в торговых марках, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года; использование на трофейной технике.

Для вступления в силу закон должен подписать президент. 

Вадим Ребрина
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