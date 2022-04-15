Возможность жестких санкций. Зеленский призвал США признать РФ спонсором терроризма – WP

Президент Владимир Зеленский обратился к Президенту США Джо Байдену с призывом к внести Россию в список государств-спонсоров терроризма, один из самых жестких санкционных списков в арсенале США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запрос Зеленского прозвучал во время недавнего телефонного разговора с Байденом, уточняет издание.

Байден не дал четкого ответа во время разговора, но сказал своему украинскому коллеге, что готов изучить ряд предложений по усилению давления на Москву.

Газета отмечает, что даже во время холодной войны Вашингтон воздерживался от такого обозначения Советского Союза, несмотря на то, что Москва на протяжении 1970-х и 1980-х годов поддерживала группы, считавшиеся в США террористическими.

Такая мера может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести дела с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет на экспорт товаров двойного назначения.

"Включение России в список государств-спонсоров терроризма было бы ядерным экономическим вариантом", — написал в недавнем эссе Джейсон Блазакис, бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по терроризму.

Сейчас в списке четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

14 апреля Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.