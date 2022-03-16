Мир "уже начинает понимать", что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине, сказал в новом обращении из Киева к народу Украины и миру президент Владимир Зеленский.

Основные пункты из его речи будут скоро текстом новой новостью.

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Евгений Пилипенко

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