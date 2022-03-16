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Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: Здесь может быть опасно – небо еще не закрыто видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 01:48
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к соотечественникам и всему миру по итогам 20 дня войны.

"Приглашаю всех друзей посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов", – сказал он.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский война обращение
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