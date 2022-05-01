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Поддержка до победы. Пелоси заверила, что США не перестанут помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 22:30
Поддержка до победы. Пелоси заверила, что США не перестанут помогать Украине - Фото
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку до самой победы. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после визита в Украину, пишет The New York Times.

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"Америка будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет одержана победа", – сказала она.

Она отметила, что была тронута встречей с президентом Украины военного времени, назвав его "блестящим", а их многочасовую встречу как "прекрасный мастер-класс по лидерству".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Пелоси в своем вечернем обращении.

"Мы благодарны всем партнерам, кто посылает миру и России такие важные, мощные сигналы поддержки Украины, посещая нашу столицу в этих условиях и в такое сложное время. Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, про оборонные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с Соединенными Штатами Америки", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Пелоси за решение США возродить программу ленд-лиза для Украины и за подготовку крупного пакета помощи Украине на $33 млрд.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский США нэнси пелоси
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