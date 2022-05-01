Поддержка до победы. Пелоси заверила, что США не перестанут помогать Украине

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку до самой победы. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после визита в Украину, пишет The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Америка будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет одержана победа", – сказала она.

Она отметила, что была тронута встречей с президентом Украины военного времени, назвав его "блестящим", а их многочасовую встречу как "прекрасный мастер-класс по лидерству".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Пелоси в своем вечернем обращении.

"Мы благодарны всем партнерам, кто посылает миру и России такие важные, мощные сигналы поддержки Украины, посещая нашу столицу в этих условиях и в такое сложное время. Провели с госпожой Пелоси четыре часа очень предметных переговоров – как говорится, многоаспектных. В частности, про оборонные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с Соединенными Штатами Америки", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Пелоси за решение США возродить программу ленд-лиза для Украины и за подготовку крупного пакета помощи Украине на $33 млрд.

Нэнси Пелоси приехала в Украину 1 мая с неанонсированным визитом.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.