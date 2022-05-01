В Киев приехала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и встретилась на Банковой с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.
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Зеленский встретил ее у входа в ОП на Банковой вместе с главой Офиса Андреем Ермаком, спикером парламента Русланом Стефанчуком и другими официальными лицами.
Президент поблагодарил Пелоси за сильный сигнал, а также мощную поддержку Украины в обеих палатах Конгресса и двух крупнейших партиях США.
"Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и народ Украины. Это говорит, что США являются сегодня лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии РФ. Я за это хочу вас поблагодарить, что помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность", – сказал он на видео.
Пелоси поблагодарила Украину за борьбу за свободу.
"Это борьба за всех. Поэтому наша приверженность быть вместе с вами будет длиться до конца этой борьбы", – сказала она.
- 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Зеленский уверен: ленд-лиз поможет Украине победить "идейных наследников нацизма".
- Президент США Джо Байден заявил, что запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд.
- CNBC сообщил, что эта инициатива столкнулась с препятствием в Конгрессе: решение может затянуться из-за споров между демократами и республиканцами.
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