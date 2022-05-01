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К Зеленскому в Киев приехала спикер Палаты представителей Конгресса США: видео с Банковой видео

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01.05.2022, 09:25
Ненси Пелоси и Владимир Зеленский на Банковой в Киеве (скриншот видео Офиса президента)
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В Киев приехала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и встретилась на Банковой с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

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Зеленский встретил ее у входа в ОП на Банковой вместе с главой Офиса Андреем Ермаком, спикером парламента Русланом Стефанчуком и другими официальными лицами.

Президент поблагодарил Пелоси за сильный сигнал, а также мощную поддержку Украины в обеих палатах Конгресса и двух крупнейших партиях США.

"Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и народ Украины. Это говорит, что США являются сегодня лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии РФ. Я за это хочу вас поблагодарить, что помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность", – сказал он на видео.

Пелоси поблагодарила Украину за борьбу за свободу.

"Это борьба за всех. Поэтому наша приверженность быть вместе с вами будет длиться до конца этой борьбы", – сказала она.

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Марк Сировой
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