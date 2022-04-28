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Байден запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 18:43
Байден запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент Джо Байден обратится к Конгрессу с запросом о дополнительном финансировании в размере $33 млрд для поддержки Украины на следующие нескольких месяцев. Об этом пишет CNN.   

Запрос включает $20,4 млрд военной помощи, часть из которой может быть использована для пополнения Украиной запасов боеприпасов и военной техники из других стран.  

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В запрос также включена экономическая помощь в размере $8,5 млрд для поддержки полноценного функционирования экономики Украины. 

В информационном бюллетене Белого дома говорится, что финансирование поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам, а также поддержит независимые СМИ. 

В пакет также будет включена дополнительная гуманитарная помощь и финансирование продовольственной безопасности на сумму $3 млрд.  

Часть этого финансирования пойдет на профессиональное обучение, услуги по охране психического здоровья и ресурсы для американских учебных заведений, в которых учатся украинские дети, прибывшие в США. А также на другие мероприятия по поддержке украинских беженцев в других странах. 

Пакет также включает целевое финансирование для устранения экономических потрясений в американской и глобальной экономике из-за агрессии Путина.  

Эта часть пакета поможет увеличить производство в США продовольственных культур, таких как соя, а также обеспечит финансирование пополнения и производства критических запасов полезных ископаемых. 

Официальное обращение Джо Байдена к Конгрессу запланировано на сегодня, 28 апреля.

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Роман Брыль
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