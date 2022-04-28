Байден запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд

Президент Джо Байден обратится к Конгрессу с запросом о дополнительном финансировании в размере $33 млрд для поддержки Украины на следующие нескольких месяцев. Об этом пишет CNN.

Запрос включает $20,4 млрд военной помощи, часть из которой может быть использована для пополнения Украиной запасов боеприпасов и военной техники из других стран.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В запрос также включена экономическая помощь в размере $8,5 млрд для поддержки полноценного функционирования экономики Украины.

В информационном бюллетене Белого дома говорится, что финансирование поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам, а также поддержит независимые СМИ.

В пакет также будет включена дополнительная гуманитарная помощь и финансирование продовольственной безопасности на сумму $3 млрд.

Часть этого финансирования пойдет на профессиональное обучение, услуги по охране психического здоровья и ресурсы для американских учебных заведений, в которых учатся украинские дети, прибывшие в США. А также на другие мероприятия по поддержке украинских беженцев в других странах.

Пакет также включает целевое финансирование для устранения экономических потрясений в американской и глобальной экономике из-за агрессии Путина.

Эта часть пакета поможет увеличить производство в США продовольственных культур, таких как соя, а также обеспечит финансирование пополнения и производства критических запасов полезных ископаемых.

Официальное обращение Джо Байдена к Конгрессу запланировано на сегодня, 28 апреля.

16 апреля в Украину начали поступать вооружения в рамках пакета военной помощи США на $800 млн. 20 апреля администрация президента США Джо Байдена анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.