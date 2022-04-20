Байден готовит для Украины еще один пакет военной помощи на $800 млн – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Военная помощь будет аналогична той, которую США уже отправили Украине в рамках пакета на $800 млн, уточнил источник.

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Первый пакет помощи, о котором США объявили на прошлой неделе, включал поставку 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников Switchblade, радиолокационные системы и другую технику.

Новый раунд поддержки приходит на фоне растущей обеспокоенности США и союзников тем, что большая часть востока Украины может попасть под контроль России, добавляют в Bloomberg.

Во вторник, 19 апреля, президент Байден косвенно подтвердил, что США готовятся дополнительно поставить Украине вооружение, в частности артиллерийские системы.

Министерство обороны США и представители Белого дома пока официально не комментируют новый пакет военной помощи Украине, подчеркивают в агентстве.

16 апреля в Украину начали поступать вооружения в рамках пакета военной помощи США на $800 млн.

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Роман Брыль

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