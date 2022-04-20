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Байден готовит для Украины еще один пакет военной помощи на $800 млн – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 19:35
Байден готовит для Украины еще один пакет военной помощи на $800 млн – Bloomberg - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.    

Военная помощь будет аналогична той, которую США уже отправили Украине в рамках пакета на $800 млн, уточнил источник. 

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Первый пакет помощи, о котором США объявили на прошлой неделе, включал поставку 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников Switchblade, радиолокационные системы и другую технику.

Новый раунд поддержки приходит на фоне растущей обеспокоенности США и союзников тем, что большая часть востока Украины может попасть под контроль России, добавляют в Bloomberg. 

Во вторник, 19 апреля, президент Байден косвенно подтвердил, что США готовятся дополнительно поставить Украине вооружение, в частности артиллерийские системы.   

Министерство обороны США и представители Белого дома пока официально не комментируют новый пакет военной помощи Украине, подчеркивают в агентстве.  

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Роман Брыль
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