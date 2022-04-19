Байден подтвердил, что США планируют направить в Украину больше артиллерии
19.04.2022, 21:54
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент Джо Байден заявил, что США планируют направить в Украину больше артиллерии. Об этом сообщает CNN.
По прибытии в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, журналисты на взлетной полосе спросили Байдена, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии, на что он ответил "Да" перед тем, как сесть в автомобиль кортежа.
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CNN напоминает, что в Украину начали прибывать грузы из последнего пакета помощи США в размере $800 млн, включая тяжелое вооружение: 11 вертолетов Ми-17, 18 пушек Howitzer 155 мм, а также 300 беспилотников Switchblade.
- 13 апреля в США сообщили, что Вашингтон работает над поставками артиллерийских систем для сил обороны Украины.
- 19 апреля спикер Минобороны США Джон Кирби сообщил, что военные США начнут обучение украинцев обращению с гаубичной артиллерией в ближайшие дни.
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