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Байден подтвердил, что США планируют направить в Украину больше артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 21:54
Байден подтвердил, что США планируют направить в Украину больше артиллерии - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент Джо Байден заявил, что США планируют направить в Украину больше артиллерии. Об этом сообщает CNN.  

По прибытии в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, журналисты на взлетной полосе спросили Байдена, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии, на что он ответил "Да" перед тем, как сесть в автомобиль кортежа.  

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CNN напоминает, что в Украину начали прибывать грузы из последнего пакета помощи США в размере $800 млн, включая тяжелое вооружение: 11 вертолетов Ми-17, 18 пушек Howitzer 155 мм, а также 300 беспилотников Switchblade. 

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Роман Брыль
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