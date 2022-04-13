Белый дом анонсировал тяжелую артиллерию для ВСУ из запасов США и от союзников

Официальный Вашингтон работает над поставками артиллерийских систем для сил обороны Украины, которые противостоят полномасштабному вторжению России и давно просят передать ВСУ тяжелое вооружение, желательно западного образца. О военной помощи сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

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Она уточнила, что эта информация ранее "была предоставлена Министерством обороны США". Между тем, официально Пентагон пока не говорил о дальнобойной артиллерии: только со слов анонимных чиновников. В Белом доме ранее на это намекали.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами", – отметила она.

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По ее словам, Белый дом работает над тем, чтобы предоставить ВСУ артиллерию из запасов США, а также облегчить переброску тяжелой техники от других союзников и партнеров, как было сделано с передачей комплекса ПВО С-300, за который Словакии поставили батарею ЗРК Patriot.

Псаки уточнила, что США "стремятся ускорить доставку" такой военной помощи.

7 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев ожидает от Запада системы противовоздушной обороны, дальнобойную артиллерию, танки и бронетехнику, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны.

12 апреля президент ФРГ Штайнмайер заявил, что Берлин решил изменить "философию безопасности" и поставит оружие Украине. Ранее Германия категорически отказывалась это делать.

CNN: Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США. Украина – тема №1.

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Евгений Пилипенко

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