США готовы предоставить Украине то оружие, которое ей нужно – советник Байдена

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине то оружие, которое ей нужно для защиты от России, сказал в воскресенье в эфире телеканала ABC News советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор россиянам и не позволить им захватить новые города и поселки, где они совершают эти преступления", – сказал Салливан.

7 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев ожидает от Запада системы противовоздушной обороны, дальнобойную артиллерию, танки и бронетехнику, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны.

Салливан во время интервью ABC также сказал, что Запад эффективно помогает Украине на другом фронте – экономическом.

"Если посмотреть на независимые прогнозы по российской экономике, они предполагают падение где-то на 10-15% в этом году. Вероятно, что она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на нее оказываем", – заявил он.

Андрей Водяный

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