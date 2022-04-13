CNN: Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США. Украина – тема №1

Пентагон соберет сегодня, 13 апреля, закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения способности отрасли поддержать Украину в войне против российских оккупантов. Об этом со ссылкой на слова представителя Минобороны и представителя сферы вооружения пишет CNN.

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На встрече соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков: General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

Ожидается, что ведомство предложит оружейникам ускорить производство существующих систем и разработку новых, имеющих критическое значение для помощи Украине и другим союзникам США, сказал представитель Пентагона.

Встречу организовали всего несколько дней назад, сказал он. По словам чиновника, подрядчикам сообщили, что основное внимание на ней уделят "способностям отрасли" поддержать Украину, если война затянется на несколько лет.

Смысл, по словам чиновника Минобороны США, заключается в том, что власти США якобы "предполагают, что это будет многолетняя работа" при сценарии, в случае которого Украина не сможет безопасно производить оружие на своей территории.

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Между тем, сказал собеседник, подрядчики, вероятно, расскажут о серьезных проблемах, с которыми все еще сталкивается оборонное производство в США, включая актуальные проблемы с цепочкой поставок и нехватку доступной рабочей силы. Это ограничивает оборонные производственные мощности и может усугубиться, поскольку увеличение расходов на оборону в бюджете США и контракты Украины "соперничают за производственные мощности", сказал чиновник.

США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2,4 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $1,7 млрд с 24 февраля 2022 года.

За вчера, 12 апреля, на Донбассе ВСУ отразили шесть атак россиян, уничтожили вертолет и два беспилотника.

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Евгений Пилипенко

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