Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом, а Путина – диктатором: видео

Президент США Джо Байден впервые назвал преступления России в Украине геноцидом, а Путина диктатором. Об этом Байден сказал во время выступления в штате Айова, когда объявлял о новых правилах относительно продажи топлива, передает NBC News.

Байден заявил, что в повышении цен в США на горючее виноват Путин.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак – ничто не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и устроит ли геноцид на другом конце мира", – сказал Байден.

Позже, на взлетной полосе в Де-Мойне Байден подтвердил, что Россия совершила геноцид в Украине.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем. И доказательств становится все больше, они отличаются от того, что было на прошлой неделе, они продолжают поступать. Буквально ужасные вещи, которые русские совершили в Украине", – сказал Байден.

