Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом, а Путина – диктатором: видео

Президент США Джо Байден впервые назвал преступления России в Украине геноцидом, а Путина диктатором. Об этом Байден сказал во время выступления в штате Айова, когда объявлял о новых правилах относительно продажи топлива, передает NBC News.

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Байден заявил, что в повышении цен в США на горючее виноват Путин.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак – ничто не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и устроит ли геноцид на другом конце мира", – сказал Байден.

Позже, на взлетной полосе в Де-Мойне Байден подтвердил, что Россия совершила геноцид в Украине.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем. И доказательств становится все больше, они отличаются от того, что было на прошлой неделе, они продолжают поступать. Буквально ужасные вещи, которые русские совершили в Украине", – сказал Байден.

President Biden calls the war in Ukraine "genocide."



"Your ability to fill up your tank, none of it, should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away." pic.twitter.com/FrX1p6shxM — Face The Nation (@FaceTheNation) April 12, 2022

5 апреля президент США не стал называть зверства россиян в Буче геноцидом, когда журналисты спросили, подходят ли там действия России под это определение.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что зверства, задокументированные на данный момент в Украине, не достигли уровня "геноцида", как определено это понятие правительством США.

У Государственного департамента США есть длительный внутренний процесс для определения того, является ли массовое убийство геноцидом. В частности, этот процесс подразумевает сбор доказательств в течение определенного периода времени.

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Наталия Медведева

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