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Киевская область: на улицах лежат убитые гражданские, найдена мертвой староста Мотыжина

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 00:18
Киевская область: на улицах лежат убитые гражданские, найдена мертвой староста Мотыжина - Фото
Ірпінь, Гостомель, Буча після звільнення від російських окупантів (Фото - Міноборони)

В освобожденном от оккупантов городе Буча Киевской области на улицах найдены тела расстрелянных оккупантами гражданских со связанными руками. Фото опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также сегодня стало известно о гибели старосты Мотыжина и ее мужа.

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"На улицах лежат тела людей со связанными руками, расстрелянных российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли никакой угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.

Он заявил, что Россия ведет войну, чтобы уничтожить украинскую нацию. Подоляк в очередной раз обратился к Западу с призывом дать Украине оружие, чтобы ВСУ могли защитить мирных жителей.

Поселковый глава Макарова Киевской области Вадим Токарь сообщил, что найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, которые были взяты в плен оккупантами 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна.

Также Минобороны Украины показало фото погибших мирных жителей у трассы в 20 км от Киева. В ведомстве сообщают, что одеялом накрыты четыре-пять мертвых обнаженных женщины, которых российские оккупанты пытались сжечь прямо на обочине.

  • 1 апреля мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что 31 марта город был освобожден от российских оккупантов.
  • В населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупантов ввели усиленные ограничения с 21:00 сегодняшнего дня и до 05:00 5 апреля. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
  • Сегодня в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

Смотрите также: Буча после освобождения от российских оккупантов: смерть, вандализм, мины – видео

Оксана Житнюк
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