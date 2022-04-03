Киевская область: на улицах лежат убитые гражданские, найдена мертвой староста Мотыжина

В освобожденном от оккупантов городе Буча Киевской области на улицах найдены тела расстрелянных оккупантами гражданских со связанными руками. Фото опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также сегодня стало известно о гибели старосты Мотыжина и ее мужа.

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"На улицах лежат тела людей со связанными руками, расстрелянных российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли никакой угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by ???? soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Он заявил, что Россия ведет войну, чтобы уничтожить украинскую нацию. Подоляк в очередной раз обратился к Западу с призывом дать Украине оружие, чтобы ВСУ могли защитить мирных жителей.

Поселковый глава Макарова Киевской области Вадим Токарь сообщил, что найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, которые были взяты в плен оккупантами 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна.

Также Минобороны Украины показало фото погибших мирных жителей у трассы в 20 км от Киева. В ведомстве сообщают, что одеялом накрыты четыре-пять мертвых обнаженных женщины, которых российские оккупанты пытались сжечь прямо на обочине.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the ???? barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

1 апреля мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что 31 марта город был освобожден от российских оккупантов.

В населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупантов ввели усиленные ограничения с 21:00 сегодняшнего дня и до 05:00 5 апреля. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

Сегодня в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

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Оксана Житнюк

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