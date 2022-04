Киевская область: на улицах лежат убитые гражданские, найдена мертвой староста Мотыжина

В освобожденном от оккупантов городе Буча Киевской области на улицах найдены тела расстрелянных оккупантами гражданских со связанными руками. Фото опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также сегодня стало известно о гибели старосты Мотыжина и ее мужа.

"На улицах лежат тела людей со связанными руками, расстрелянных российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли никакой угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by ???? soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt