Подозреваемый в госизмене Козюра сотрудничает со следствием, чтобы его обменяли – Малюк

Глава СБУ заявил, что россияне завербовали Дмитрия Козюру в 2018 году в Вене

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Козюра, которого подозревают в государственной измене и работе на Россию, сотрудничает со следствием, чтобы его обменяли на украинских защитников. Об этом в интервью в эфире телемарафона рассказал глава СБУ Василий Малюк, который лично участвовал в его задержании.

"Дело движется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом", – заявил Малюк, добавив, что Козюра сотрудничает со следствием и дает показания.

Глава СБУ назвал полковника действительно "топовой крысой". Спецслужба долго его документировала, был проведен комплекс негласных розыскных мероприятий, и технических в том числе.

"Мы, по сути, "жили" с ним. Аудио-, видеоконтроль проводились круглосуточно по месту жительства, по рабочему месту, по машине, по явочной квартире, куда он выезжал специально, чтобы выходить на связь с врагом. Поэтому нам пришлось немножко с ним "пожить". А в процессе этого мы реализовали 14 эпизодов передачи дезинформации врагу", – уточнил Малюк.

Он продолжил, что спецслужба контролируемо давала ему информацию, которую он передавал россиянам.

"И в ФСБ, там, в ладоши они хлопали и думали, что они добыли какие-то топовые данные. На самом деле мы их вводили в заблуждение. Но на определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения – было принято решение реализовываться. И я сам входил в оперативно-следственную группу", – вспомнил Малюк.

Он добавил, что в процессе его задержания с ним состоялось общение о том, чтобы он рассказал следствию правду, и тогда у него есть шанс, что его поменяют на украинских защитников. Он согласился.

"А в противном случае есть шансы сесть на пожизненное. Поэтому он все рассказал подробно, выдал гаджеты, выдал способы связи. Завербован он в 2018 году был в Вене", – рассказал Малюк.

12 февраля 2025 года СБУ сообщила, что разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании участвовал начальник спецслужбы Малюк.

13 февраля суд арестовал Козюру. Ему инкриминируют государственную измену.