Служба безопасности Украины разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании фигуранта принимал участие начальник спецслужбы Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и опубликовали видео с рассказом руководителя.

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По данным правоохранителей, на Федеральную службу безопасности России работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ, задокументировано 14 эпизодов его противоправной деятельности. Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил, что речь идет о полковнике Дмитрии Козюре.

Глава спецслужбы входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой фигуранта, и возглавлял операцию по его задержанию. О ее этапах Малюк докладывал президенту Владимиру Зеленскому.

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий", – сказал глава СБУ.

Он объяснил: благодаря шифрованным программным закладкам стражам порядка удалось проникнуть в гаджеты задержанного (мобильные терминалы, компьютеры), проводить аудио- и видеоконтроль, а также качественно задокументировать то, как фигурант собирал и передавал данные оккупантам.

Спецслужба отметила, что она долгое время передавала россиянам дезинформацию через задержанного: сначала в рамках контрразведывательных мер, а впоследствии – в рамках уголовного производства.

Дмитрий Козюра и Василий Малюк (Фото: СБУ)