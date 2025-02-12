Малюк задержал высокопоставленную "крысу" России в СБУ – видео
Служба безопасности Украины разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании фигуранта принимал участие начальник спецслужбы Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и опубликовали видео с рассказом руководителя.
По данным правоохранителей, на Федеральную службу безопасности России работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ, задокументировано 14 эпизодов его противоправной деятельности. Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил, что речь идет о полковнике Дмитрии Козюре.
Глава спецслужбы входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой фигуранта, и возглавлял операцию по его задержанию. О ее этапах Малюк докладывал президенту Владимиру Зеленскому.
"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий", – сказал глава СБУ.
Он объяснил: благодаря шифрованным программным закладкам стражам порядка удалось проникнуть в гаджеты задержанного (мобильные терминалы, компьютеры), проводить аудио- и видеоконтроль, а также качественно задокументировать то, как фигурант собирал и передавал данные оккупантам.
Спецслужба отметила, что она долгое время передавала россиянам дезинформацию через задержанного: сначала в рамках контрразведывательных мер, а впоследствии – в рамках уголовного производства.
- В июле 2022 года был задержан бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич. Следствие считает, что он передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, действовавшей против интересов Украины.
- Во время операции по задержанию экс-главы Крымского управления СБУ украинские спецслужбы проникли в ряды ФСБ РФ. Куратором Кулинича называют бывшего заместителя секретаря СНБО, подозреваемого в госизмене Владимира Сивковича.
- В мае 2024 года СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской ФСБ, которые готовили убийство президента Зеленского, главы СБУ Малюка, начальника ГУР Буданова и других представителей высшего военно-политического руководства государства. По данным следствия, в сеть входили сотрудники Управления государственной охраны.